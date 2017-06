UEFA roept vijf nieuwe onderscheidingen in het leven

De Europese voetbalbond heeft dinsdag een vijftal nieuwe onderscheidingen wereldkundig gemaakt.

Op 24 augustus wordt in Monaco de verkiezing gehouden voor de loting van de Champions League poulefase, tevens wordt er dan de beste doelman, verdediger, middenvelder en aanvaller van afgelopen seizoen in de Champions League onderscheiden.

Een dag later op 25 augustus wordt de loting voor de Europa League voltrokken, dan zal er ook een speler worden gekozen die vorig seizoen in dat toernooi de beste was.

