Via de officiele kanalen laat het Italiaanse AS Roma weten dat het zich heeft versterkt met Héctor Moreno. De Mexicaanse verdediger heeft een contract getekend tot medio 2021 in de Italiaanse hoofdstad, PSV ontvangt een slordige 6 miljoen voor de verdediger.

Héctor, bedankt voor alles en veel succes in Italië! https://t.co/H0a3Kj3TyP — PSV (@PSV) 13 juni 2017

PSV krijgt 6 miljoen plus bonussen voor transfer Moreno naar AS Roma

