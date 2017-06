KNVB geeft conceptprogramma Eredivisie 17/18 vrij

De KNVB kwam dinsdagochtend met het concept programma voor het aankomende seizoen in de Eredivisie.

PSV ontvangt op 17 september landskampioen Feyenoord in het eigen Philips Stadion, dit is tevens direct de eerste topper in het nieuwe seizoen. De eerste Klassieker zal op 22 oktober worden gespeeld in de Rotterdamse Kuip, dan komt Ajax op bezoek bij de regerend landskampioen.

PSV ontvangt AJAX net voor de winterstop op 10 december in de lampenstad, terwijl na de winterstop de eerste wedstrijd direct is tussen Ajax en Feyenoord.

25 februari treft PSV in eigen huis dan de Rotterdamse grootmacht, terwijl aan het einde van het seizoen op 15 april Ajax en PSV het in de Johan Cruijff Arena nog tegen elkaar opnemen, met nog 3 speelronden voor de boeg.

Er kunnen nog mogelijke wijzigingen worden aangebracht in het conceptprogramma.

