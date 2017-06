Ela krijgt rugnummer 87 bij Turks Basaksehir

Eljero Elia heeft zijn gewenste transfer naar Istanbul te pakken, de buitenspeler van Feyenoord is dinsdagmiddag officieel vastgelegd door Basaksehir.

Elia tekent bij het Turkse Basaksehir een contract voor drie jaar, waar de transfer al een hele tijd duidelijk gemaakt was. 'Ik heb het een tijdje geleden aangegeven en ze vonden het oké,'' liet de buitenspeler los in gesprek met VI. 'Ik heb een mooi seizoen gehad en dat wil ik verzilveren. Het gaat dan om een hoger niveau of meer geld.'

Elia gaat bij zijn nieuwe club spelen met rugnummer 87 (Via @JuzztFootball) pic.twitter.com/gR0REZp4sZ — FR12.nl (@fr12nl) 13 juni 2017

Nu de missie bij Feyenoord is geslaagd, wil Elia het nog een keer proberen over de grens. 'Ik wil wat schade inhalen voor wat ik wel had kunnen pakken de afgelopen twee jaar. Ik wilde terugkomen naar het niveau dat ik eerst had, en ik denk dat ik dat dit seizoen wel gedaan heb.'

Feyenoord wist Elia in 2015 transfervrij over te nemen van het Duitse Werder Bremen, nu vertrekt hij uit de Kuip voor een slordige anderhalf miljoen euro.

