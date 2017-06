Ronaldo in problemen na oplichten fiscus voor 14,7 miljoen

Cristiano Ronaldo mag dan sportief gezien een heerlijke seizoen hebben gedraaid, maar prive zit de Portugees in de problemen.

Ronaldo wordt dinsdag aangeklaagd vanwege belastingontduiking, het zou gaan om een bedrag van net iets minder dan 15 miljoen euro. Tussen 2011 en 2014 zou de Portugees de fiscus hebben opgelicht voor een bedrag van 14.7 miljoen euro.

Ronaldo zou een manier hebben gevonden om zijn inkomsten uit portretrechten te kunnen wegsluizen, dit is in de volksmond gewoon fraude. Eerder was zijn rivaal Messi ook al eens beschuldigd van belastingontduiking, maar dat liep toen met een sisser af.

Mocht Ronaldo echt worden beschuldigd, hangt hem een gevangenisstraf van 15 maanden boven het hoofd. Maar de kans dat Ronaldo daadwerkelijk moet bronnen is nihil, in Spanje is een straf minder dan 24 maanden niet aannemelijk en wordt dit meestal afgedaan met een geldboete.

