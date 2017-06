Hoogma mag dromen van Champions League na transfer naar Hoffenheim

De droom van de 19-jarige Hoogma is uitgekomen, disndag ondertekende de jongeling een vierjarig contract bij Hoffenheim.

Een conctract wat hem tot medio 2021 bij het Duitse Hoffenheim houdt. Hoogma kende zijn jeugdjaren bij de opleiding van FC Twente, waarna hij verkaste naar het grotere Heracles Almelo. In het eerste halfjaar bij Heracles kon Hoogma nauwelijks potten breken, maar afgelopen seizoen brak hij definitief door.

Alle 34 duels uit de Eredivisie werden zonder slag of stoot genomen door Hoogma, waar hij bij Heracles uitgroeide tot rots in de branding in defensie. Hoffenheim liet er geen gras over groeien en haalde Hoogma na uitbundig te hebben gescout naar Duitsland.

Bij de ploeg uit de Bundesliga kan Hoogma zelfs Champions League spelen volgend seizoen, mits de club zich weet te plaatsen voor de poulefase van het toernooi. 'In de gesprekken die we hebben gevoerd, kon Hoffenheim precies aangeven wat de sterke en mindere punten van Justin zijn en hoe ze die willen verbeteren,' liet de directeur aka vader weten van Hoogma.

'Hoffenheim staat erom bekend vooruitstrevend te zijn en ook gebruik te maken van de wetenschap en technische hulpmiddelen.' Hoogma zelf heeft ook niet stil gezeten, 'Ik heb de laatste tijd op tv veel duels van Hoffenheim gezien en de manier waarop Julian Nagelsmann (trainer, red.) tegen voetbal aankijkt, spreek me zeer aan. Geen lange ballen en het vervolgens aan laten komen op duelkracht, maar verzorgd voetbal van achteruit waarbij ook een belangrijke rol is weggelgegd voor de verdedigers. In gesprekken met Nagelsmann en zijn assistent Alfred Schreuder werd dat later nog eens bevestigd.'

