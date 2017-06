De 5-0 overwinning op Luxemburg van jl vrijdag doet Van Hanegem meteen in mineur doen denken, al was de overwinning op Luxemburg een terechte.

Vervolg: Van Hanegem: Overwinning op Luxemburg was nog vol fouten

Van Hanegem trapt nog maar is op de rem wat betreft de euforie bij Oranje, die als negatieve klapper Memphis Depay eruit vond schieten. 'Ik zag zoveel dingen fout gaan, Arjen Robben, normaal natuurlijk veruit de beste speler van Oranje, leed wel heel veel balverlies. Sneijder vond ik wel aardig spelen, maar ik lig dus niet meteen te rollen van geluk als hij een balletje breed geeft. Alleen die steekbal waarna Memphis Depay op zijn enkel werd geraakt, dat was een mooi balletje. Depay is de volgende speler waar ik zwaar teleurgesteld in was. Bondscoach Dick Advocaat is de zoveelste trainer die Depay wel even denkt te kunnen raken.'

'Maar ik zag het weer niet bij Depay en dat was helaas niet voor het eerst,' vervolgt Van Hanegem in het AD. 'Ja, als er een vrije trap is, komt hij even heel parmantig naast Robben en Sneijder staan. Waarom hij dat telkens weer doet, is mij een raadsel. Hij neemt die bal toch niet? Maar een geslaagde actie, ik heb het niet gezien. Niet tegen Marokko, niet tegen Ivoorkust en niet tegen Luxemburg. Al die trainers stoppen maar al hun energie in Depay, maar de speler geeft ze maar zelden iets tastbaars terug.'

Oranje staat dan maar 3 punten achter op Zweden en Frankrijk, maar toch moet Oranje nu niet direct de polonaise gaan lopen. 'Misschien dat Oranje een klein kansje heeft als de Fransen er de komende maanden onderling weer eens niet uit komen,' doelt De Kromme op het duel van 31 augustus in Parijs tegen Frankrijk.

'Dat er weer onrust is bij die haantjes. Ik hoop het maar. Maar als de Franse spelers straks gewoon normaal doen, winnen ze van Oranje. En dan is het WK in Rusland héél ver weg.'

