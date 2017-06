Jean-Paul Boëtius kan eventueel terugkeren naar de Rotterdamse Kuip, de interesse van de landskampioen is nog pril maar het is op gang gekomen.

Vervolg: Feyenoord wil Boëtius voor vertrekkende Elia en Berghuis

Boëtius werd afgelopen seizoen verhuurd aan het Belgische RC Genk, maar de Belgische grootmacht wilde hem niet kopen van FC Basel. Hierdoor keert Boëtius in ieder geval terug naar Zwitserland, waar hij moet gaan afwachten of de interesse van Feyenoord aansterkt.

In 2012 wist Boëtius voor Feyenoord te debuteren in de Klassieker tegen Ajax, waarin hij ook nog eens wist te scoren. In 2015 verruilde hij de Rotterdamse gorotmacht voor een avontuur bij het Zwiterse FC Basel, maar dan wist hij nog geen potten te breken.

Mogelijk ziet Feyenoord in Boëtius een opvolger van de vertrokken Eljero Elia (Turkije red.), terwijl Berghuis lijkt terug te moeten keren naar Watford. Derhalve komt Boëtius in de kijker voor de aanvallende versterking, mits FC Basel een niet al te duur prijskaartje om zijn nek hangt.

Feyenoord wil Boëtius voor vertrekkende Elia en Berghuis

Een korte samenvatting: Jean-Paul Boëtius kan eventueel terugkeren naar de Rotterdamse Kuip, de interesse van de landskampioen is nog pril maar het is op gang gekomen..