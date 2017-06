Jaap Stam heeft zichzelf en Reading afgelopen seizoen goed op de kaart gezet, maar een transfer ziet de Nederlandse trainer niet zitten.

Vervolg: Jaap Stam wijst Leeds United af en wil verlengen bij Reading

Het Engelse Leeds United zag wel heil in Jaap Stam, hij zou bij Leeds de opvolger moeten worden van Garry Monk. Stam heeft echter zijn voorkeur uitgesproken over een langer verblijf bij Reading en is al in gesprek met de directie.

'Er is heel veel belangstelling voor Jaap, van Engelse clubs en ook elders in Europa,' laat de zaakwaarnemer van Stam weten. 'Maar hij is loyaal aan Reading, de club die hem de kans in het Engelse voetbal heeft gegeven. Als een grote club uit de Premier League aanklopt wordt het misschien een ander verhaal, zo realistisch is de clubleiding ook wel. Maar zoals het er nu voorstaat wil Jaap zijn klus bij Reading afmaken.'

Het contract van Stam loopt nog door tot medio 2018, waar nog een optie tot een seizoen extra in is opgenomen. Afgelopen seizoen wist Reading net niet te promoveren in de laatste play off wedstrijd tegen Huddlestown.

Jaap Stam wijst Leeds United af en wil verlengen bij Reading

Een korte samenvatting: Jaap Stam heeft zichzelf en Reading afgelopen seizoen goed op de kaart gezet, maar een transfer ziet de Nederlandse trainer niet zitten..