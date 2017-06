Zuid Korea wil met Noord Korea WK 2030 verzorgen

Als het aan Zuid Korea ligt, komt het WK van 2030 naar hun land toe, zo heeft liberale president Moon Jae-ii bekend gemaakt aan de UEFA predident Infantino.

Zuid Korea wil helpen aan een vredige toekomst van Oost Azie, 'Als buurlanden, inclusief Zuid- en Noord-Korea, een WK kunnen organiseren, dan draagt dat bij aan het krijgen van vrede in de regio. Hopelijk heeft president Infantino daar interesse in,' valt te lezen in een persbericht.

UEFA baas Infantino heeft het plan in beraadt genomen, zo zijn ook Japan en China in de race voor het WK van 2030.

