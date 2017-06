AC Milan is goed bezig aan een opmars in de Italiaanse Serie A, wanneer het gaat om versterking is de tweede naam al bekend gemaakt.

André Silva komt over van het Portugese FC Porto, de 21-jarige aanvaller moet naar verluidt 38 miljoen euro kosten en moet deze week zijn medische keuring rapport afwachten. Afgelopen seizoen was Silva goed voor 16 competitietreffers en 4 Champions League doelpunten, wat hem een transfer naar de Serie A opgeleverd heeft.

De spits heeft getekend tot medio 2022 in Milaan en heeft zijn medische keuring al gehad bij de club. Eerder kon Silva al rekenen op bijval, niemand minder dan Ronaldo complimenteerde hem, 'Als ik stop dan is Portugal in goede handen, want we hebben al een goede aanvaller gevonden: André Silva.'

Maar AC Milan lijkt nog lang niet klaar met de transfers, de namen van Keita Baldé (Lazio), Lucas Biglia (Lazio) en Andrea Conti (Atalanta Bergamo) worden genoemd als volgende versterking.

FC Porto laat Silva voor 38 miljoen naar AC Milan vertrekken

