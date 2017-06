Zoet staat voor een mooie transfer: Napoli is best onder de indruk van de keeper en wilt hem graag hebben.

Vervolg: PSV doelman Jeroen Zoet op radar van Itliaans Napoli

Napoli zoekt een opvolger voor Jose 'Pepe' Reina. De doelman is al 34 en er wordt dus alvast gezocht naar een opvolger. Eerder werd ook al de keeper van Bayer Leverkusen genoemd: Bernd Leno.

Zoet, die de afgelopen jaren op een constant niveau heeft gekeept met PSV, staat nu voor een transfer. In de Champions League was aan de kant van PSV vaak Zoet de beste en dat leverde hem ook een plek op in het beste team van diezelfde competitie.

Echter is het dit seizoen allemaal wat minder spectaculair, hij staat er wel, het is alleen geen speciale keeper dit seizoen. Het kan natuurlijk een klein dipje zijn, aangezien PSV met een derde plaats natuurlijk ondermaats heeft gepresteerd.

