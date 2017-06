Het lijkt er voor de Duitsers op dat het WK ticket alvast geboekt kan worden, er is nog geen punt gemorst in groep C.

Vervolg: Younes scoort bij winnend Duitsland en loopt warm voor Confederations Cup

Tegen voetbaldwerg San Marino werd gemakkelijk afgerekend, een 7-0 overwinning was nog zacht uitgedrukt. Een opvallende basisopstelling voor de Duitsers, die met 11 verschillende clubs aanving, hier ook Ajacied Younes die op een basisplek mocht rekenen.

San Marino gaf al snel te blijken dat het de schade zo klein mogelijk wilde houden en stelde zichzelf defensief op, pas na 11 minuten konden de Duitsers juichen. Na het halfuur stond de teller echter al op 3-0 en mocht Ajacied Younes net voor rust zelf de 4-0 binnentikken.

Na rust haalde Duitsland het voetje van het gaspedaal en ging het niet met dubbele cijfers winnen van San Marino, een 7-0 overwinning stond er uiteindelijk na 90 minuten op het bord. Voor Duitsland een mooie opsteker, die nu rustig kan gaan toewerken naar de Confederations Cup wat volgende week voor oosterburen de aftrapt kent.

In het warm up toernooi voor het WK treft Duitsland in Groep B Australië (19 juni), Chili (22 juni) en Kameroen (25 juni).

Younes scoort bij winnend Duitsland en loopt warm voor Confederations Cup

Een korte samenvatting: Het lijkt er voor de Duitsers op dat het WK ticket alvast geboekt kan worden, er is nog geen punt gemorst in groep C..