Dolberg sluit seizoen af met treffer voor Denemarken

Voor Ajacied Kasper Dolberg heeft het seizoen nog een passend slot gekregen, in de WK kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan was hij voor de eerste keer trefzeker voor Denemarken.

'Dit is een goal die me lang bijblijft, Hopelijk is het de eerste van vele treffers voor het nationale team. Dit voelt goed. Het lijkt op het moment dat ik voor het eerst voor Ajax scoorde, dat was ook geweldig,' liet een enthousiaste Dolberg weten in gesprek met BT Sports.

Dolberg begon vanaf de bank en mocht 20 minuten voor tijd invallen voor Poulsen, 'In de eerste helft speelden we niet ons voetbal. Kazachstan kon vrij makkelijk meekomen, maar ik had niet het gevoel dat we in gevaar kwamen. We moeten beter spelen dan dit, maar de winst is het belangrijkste.'

Voor Dolberg zit het seizoen er nu definitief op, 'Ik kijk er naar uit om even thuis te zijn en niets te doen.'

