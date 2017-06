Het Engelse Reading is zeer tevreden over de prestaties van het afgelopen seizoen, de club wil dan maar wat graag verlengen met trainer Jaap Stam.

Vervolg: Jaap Stam kan verlengen bij Engels Reading

In de play off voor promotie zag Stam het ticket naar de Premier League vanaf de stip aan zijn neus voorbij gaan, hierdoor komt Reading komend seizoen opnieuw uit in het Engelse Championship Tegen Huddersfield Town ging het alsnog mis.

Stam staat in de belangstelling van diverse clubs, maar Reading wil snel verlengen en hierdoor wil Reading de geruchten de kop indrukken. Stam ligt nog vast tot medio 2018 bij Reading, en kan zijn contract dus openbreken en verlengen.

