Fransen: Het is nog niet gespeeld, eerst Oranje nog pakken

Vrijdagavond wist Oranje een vijfklapper neer te zetten tegen Luxemburg, maar op het andere veld in Parijs wist Zweden verrassend met 2-1 te winnen van Frankrijk.

Door de winst van de Zweden gaan zij nu aan kop in groep A met evenveel punten als Les Bleus, Oranje volgt op 3 punten afstand op nummer 3. Een vroege openingsgoal van de Fransen werd nog wel op tijd rechtgetrokken door de Zweden, maar in de blessuretijd ging doelman LIoris opzichtig in de fout en kon oud PSV-er Ola Toivonen vanaf de middenlijn scoren en zo de Zweden de winst bezorgen.

'Het was mijn fout, simpel,' liet aanvoerder en Tottenham Hotspur doelman na afloop weten. 'Ik heb mijn fouten altijd toegegeven, en dat doe ik ook nu. Ik baal vooral van de impact die deze blunder op het resultaat heeft, want we speelden best goed. Maar na onze 0-1 sloop er wat gemakzucht in. Het kon nog alle kanten op, maar helaas won Zweden door een fout van mij.'

Bondscoach Deschamps nam zijn doelman in bescherming, 'Hugo heeft ons vaak genoeg gered, dit keer is hij de schlemiel. Dit was voor ons absoluut een catastrofaal scenario. Een gelijkspel was al niet ideaal geweest, maar dan hadden we Zweden in ieder geval nog achter ons gehouden.'

De strijd is dan ook nog niet gestreden volgens Deschamps, 'De spelers waren zwaar teleurgesteld, vooral Hugo. Verliezen doet pijn, zeker op deze manier..' De waarschuwing naar Oranje is er niet minder om, 'Ook bij een gelijkspel vanavond hadden we in de komende duels nog punten moeten pakken. Nou, dat moeten er nu dan maar wat meer worden. Het eerstvolgende duel met Nederland was sowieso al belangrijk, maar wordt nu nóg crucialer.'

