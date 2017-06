De middenvelder van het Turkse Galatasaray heeft nog een doorlopend contract tot volgend jaar zomer, een vertrek aankomende zomer is een optie voor de recordinternational van Oranje.

Vervolg: Toekomst Sneijder nog onduidelijk, Zenit niet concreet genoeg

Voor het Turkse Galatasaray kan Sneijder nog een behoorlijk bedrag opleveren, maar dan zal hij wel aankomende zomer moeten vertrekken. Helemaal na het sterke seizoen in Turkije lijkt de toekomst van Sneijder nog onduidelijk en kan hij interesse verwachten vanuit het buitenland.

Zo wordt in Rusland beweert dat het Russische Zenit de middenvelder wel zou willen ophalen bij Galatasaray, maar van dit nieuws is niet veel waar. Via een tussenpersoon heeft Zenit geinformeerd, maar meer dan dat is het niet.

In Istanbul heeft Sneijder het goed naar zijn zin en is hij geliefd bij de aanhang van Galatasaray, alleen bij een goed bod zou de middenvelder eventueel kunnen vertrekken.

