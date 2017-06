Andorra verrassend te sterk voor Hongarije in WK kwalificatie

Het Hongarije wat de statistieken mee had tegen Andorra, wist toch niet met de winst van het veld te stappen.

Hongarije ging na 90 minuten verrassend met een 1-0 verlies tegen het kleine Andorra van het veld, iets wat opvallend genoemd mag worden. De Hongaren hadden de gehele wedstrijd maarliefst 70% balbezit, maar toch kon het dit niet ombuigen in een doelpunt..

Met 339 aangekomen passen tegenover 44 aangekomen passes van Andorra is het niet alleen opvallend te noemen, maar vooral effectief wat Andorra liet zien.

Het is voor Andorra al het derde duel op rij was niet werd verloren, eerder werd er tegen San Marino gewonnen en tegen de Faroer Eilanden gelijk gespeeld. Tegen Hongarije was het voor Andorra het tweede kwalificatieduel wat winnend werd afgesloten.

