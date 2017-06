Oud PSV speler Ola Toivonen geniet van winnende treffer tegen Frankrijk

Vrijdagavond wist Zweden met 2-1 te winnen van groepshoofd Frankrijk, in de 95 minuut was het oud PSV-er Ola Toivonen die de trekker overhaalde.

'Ik dacht eerst: Wat gaat Seb nou doen? Het staat 1-1 tegen Frankrijk, iedereen is moe, en dan doet hij dát,' laat Toivonen weten nadat Larsson druk zette op het laatste moment. 'Maar dit is echt fantastisch, wow!'

'We lopen nu echt niet rond met meer druk op onze schouders, of met hogere verwachtingen. We kijken gewoon naar de volgende wedstrijd, zo werken we altijd,'' laat Toivonen weten in gesprek met Aftonbladet.

