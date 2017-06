Chelsea trekt 40 miljoen uit voor komst Bakayoko van AS Monaco

De regerend landskampioen uit de Engelse Premier League heeft de eerste versterking binnen weten te halen.

Conte en zijn manschappen haalde afgelopen seizoen de landstitel binnen in de Engelse Premier League, volgend jaar mag er dus Champions League voetbal worden gespeeld. De nodige versterkingen doen zich nu al aan bij de Londense grootmacht, want Tiemoue Bakayoko van het Franse AS Monaco is binnengehaald.

Tiémoué Bakayoko is on his way to London to complete his €40m move to Chelsea. [Various] pic.twitter.com/lSQaz7XXbP