TRANSFERNIEUWS: Ibra, Veltman weg en Morata

Morata naar Mourinho

Álvaro Morata kan van Real Madrid een miljoenendeal maken als de nieuwe aankoop voorin van Manchester United. De club heeft namelijk Zlatan Ibrahimovic geen nieuw contract aangeboden en is nu dus op zoek naar een nieuwe spits. Ook Antoine Griezmann wordt nog altijd genoemd. Morata moet zeker 65 miljoen euro kosten (!).

Veltman naar het buitenland

Joël Veltman wordt gelinkt aan een move naar het buitenland, de speler zelf denkt er klaar voor te zijn en Ajax heeft met Kenny Tete direct een opvolger in huis. Het zou ook kunnen dat Tete vertrekt en Veltman niet. Aangezien de speeltijd voor Tete dit seizoen gelimiteerd bleef.

Costa mag weg van Conte

Diego Costa mag op zoek naar een nieuwe club, Chelsea heeft gezegd dat het hem niet meer nodig heeft. Vooral Antonio Conte heeft dat gezegd. Chelsea wilt wel een mooi bedrag voor hem hebben. Atlético Madrid wilt hem best terug. Die mogen alleen niet transfereren tot de winter vanwege een transferverbod. Diego Costa zou echter willen wachten tot hij zich bij de club mag aansluiten.

Toekomst Zlatan

Het is nog onduidelijk wat Ibrahimovic in de toekomst gaat doen, hij kan echter rekenen op interesse van zijn oude club Malmö FF, die hem graag terugzien. In het verleden ging al het gerucht dat hij zou terugkeren. Hij is daar echter niet al te fijn weggegaan, dus dat zou nog een blokkade kunnen zijn.

