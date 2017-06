De kans is groot dat Veltman deze zomer vertrekt bij Ajax, de Amsterdammer heeft een aanbieding op zak en is klaar voor een vervolgstap in zijn carriere.

'Meer dan in eerdere jaren denk ik dat ik klaar ben voor een buitenlandse club. Niet alleen qua niveau, maar ook qua gevoel,' laat Veltman zelf weten. Bij Ajax heeft Veltman nog een doorlopend contract tot medio 2018.

Ajax denkt er niet aan om Veltman transfervrij te laten vertrekken uit de Arena, het is daarom of aankomende zomer vertrekken of bijtekenen. 'Na mijn vakantie zal daar duidelijkheid over komen. Dan ga ik met Ajax praten. De aanbieding van de club staat nog steeds, ze willen dus dat ik blijf. Maar ik denk dat het misschien tijd is om verder te kijken. Dat zijn de twee gedachten waar ik op hink.'

Veltman klaar om Ajax te verlaten: 'Al jaren klaar voor vervolgstap'

