Geen Ajax, maar Chinees Sinobo Guoan voor Roger Schmidt

Jl. maart werd Schmidt bij het Duitse Leverkusen ontslagen omdat hij in het linkerrijtje geen Champions League voetbal kon afdwingen voor volgend seizoen.

De afgelopen weken dook de naam van Schmidt vaak op, zo werd hij eerst genoemd bij Oranje als toekomstig bondscoach en daarna bij Ajax als opvolger van Bosz.

Maar de toekomst van Roger Schmidt ligt niet in Europa maar in China, de trainer heeft zijn handtekening gezet bij het Chinese Beijing Sinobo Guoan. 'We zijn blij dat Mr. Roger Schmidt ons komt versterken. Welkom in Peking,' laat de club zelf weten op Twitter.

Volgende week zondag tegen Tianjin Teda zal Schmidt voor het eerst een wedstrijd coachen, dan treft hij hierin oud Ajacied Gudelj.

