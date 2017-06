De voormalig assistent trainer van Ajax trainer Bosz doet een boekje open in gesprek met FC Tubantia.

Vervolg: Bosz en staff Ajax lagen al gehele seizoen overhoop met elkaar

De afgelopen week verruilde Bosz het Amsterdamse Ajax voor de Duitse grootmacht Borussia Dortmund, daarbij kwam de boodschap naar buiten dat hij overhoop lag met de staff van de Amsterdammers en dat dat de breuk heeft veroorzaakt.

'We hebben er alles aan gedaan om het niet te laten uitlekken, maar het boterde al het gehele seizoen niet in de staff van Ajax.' Dat is alles wat Kruzen er over kwijtwilde. 'Spelers appten ons, jammer dat jullie gaan. Maar dat vinden wij zelf ook.'

Toch is Kruzen blij met de overstap naar Dortmund. 'Ze lieten er geen gras over groeien, het was snel rond. We kregen direct een rondleiding en de perszaal zat bommetje vol. Peter en ik lieten direct weten te willen samenwerken, wij zijn daar open in. Zo hebben we dat geleerd bij Heracles. Wij snapten dan ook niet hoe Tuchel hier heeft kunnen werken.'

