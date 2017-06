Zivkovic en KV Oostende komen tot akkoord, Ajacied naar Belgie

Richairo Zivkovic lijkt een akkoord te hebben bereikt met het Belgische KV Oostende, hiermee verruilt hij de Eredivisie voor de Belgische competitie.

Zivkovic die afgelopen seizoen werd uitgehuurd aan FC Utrecht door Ajax, heeft in Amsterdam geen toekomst meer. Het laatste nieuws meldt dat de transfer al rond is en dat het de komende dagen wereldkundig gemaakt moet worden.

Zivkovic moet de opvolger worden van Dimata, die op zijn beurt vertrekt naar het Duitse VfL Wolfsburg. Voor Zivkovic is er nooit echt een stempel gedrukt in Amsterdam, daar waar hij in 2014 werd overgenomen door Ajax van FC Groningen.

