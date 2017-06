In het WK kwalificatieduel tegen Letland liet Ronaldo opnieuw zien van grote waarde te zijn voor de Portugezen.

Vervolg: Ronaldo gaat bij Portugal ook gewoon door met scoren

Voor rust was een kopbal van Jose Fonte niet raak, maar Ronaldo stond op de juiste plek om de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. In het tweede bedrijf was het opnieuw de Portugese vedette die de aanval zelf opzette en mocht afronden en zo de 2-0 mocht aantekenen.

Ook bij de derde Portugese treffer was Ronaldo betrokken, hij was de aangever voor André Silva, die met een koud schuivertje de eindstand op het bord mocht zetten. Portugal gaat samen met Zwitserland uitmaken wie zich rechtstreeks kwalificeert voor de deelname aan het WK van volgend jaar zomer.

Ronaldo gaat bij Portugal ook gewoon door met scoren

Een korte samenvatting: In het WK kwalificatieduel tegen Letland liet Ronaldo opnieuw zien van grote waarde te zijn voor de Portugezen..