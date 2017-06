Wesley Sneijder is officieel recordinternational van Oranje, de middenvelder mocht beginnen tegen Luxemburg, wat zijn 131e interland betekende.

Vervolg: Sneijder recordinternational met 131 caps

Afgelopen week in het oefenduel tegen Ivoorkust mocht Sneijder al invallen en kwam hij op gelijke hoogte met Edwin v.d Sar, maar vrijdagavond tegen Luxemburg is hij nu alleen recordinternational van Oranje. De 33e verjaardag van de middenvelder werd dus opgeluisterd met een mooi record.

De 18-jarige Sneijder debuteerde in Oranje gek genoeg ook onder Dick Advocaat, dit deed hij op 30 april 2003 tegen Portugal. Zijn definitieve doorbraak was in zijn derde interland met een schitterende goal tegen Schotland.

Met het duel tegen Luxemburg heeft Sneijder zichzelf de geschiedenisboeken ingespeeld.

