Oranje kent gemakkelijke zege tegen Luxemburg

Een zorgeloze avond voor de Oranje internationals, met een 5-0 zege op Luxemburg heeft Oranje gedaan wat het moest doen, winnen!

Onder leiding van recordinternational Wesley Sneijder en nieuwe bondscoach Dick Advocaat, had Oranje geen enkele moeite met Luxemburg. Oranje begon aanvallend en Janssen had Oranje al binnen enkele minuten op voorsprong kunnen zetten, alleen vond hij de doelman op zijn weg.

Luxemburg leek met iets meer durf te gaan spelen, toen balverlies door Hoedt goed werd omgezet in een counter die door Arjen Robben werd gepromoveerd tot openingstreffer. Tien minuten voor rust was het jubilaris Sneijder die met een schot in de korte hoek de 2-0 op het bord in de Kuip zette.

Oranje ging in het tweede bedrijf op zoek naar meer goals, kansen kwamen er wel en zelfs een afgekeurde goal van Janssen (buitenspel). Toen kwam de derde treffer, oud PSV-er Wijnaldum mocht een rebound onhoudbaar achter de goalie van Luxemburg schieten en Oranje op 3-0 zetten. Daarna was het de beurt aan invaller Quincy Promes, die een heerlijke voorzet hard tegen de grond kopte en dus in de touwen.

Het slotakkoord was voor Janssen, die vanaf de stip nog zijn aandeel had in het scoreverloop van Oranje. Oranje winst met ruime cijfers van Luxemburg, maar doordat Zweden verrassend met 2-1 van Frankrijk won, blijft Oranje derde in groep A. Oranje heeft nu 10 punten en Frankrijk en ZWeden hebben er 3 meer. Op 31 augustus moet Oranje naar Frankrijk en kan het bij winst nog volop meedoen aan het WK ticket voor het WK in Rusland komende zomer.

