In aanloop naar het nieuwe seizoen stond er een oefenduel gepland tussen Feyenoord en de amateurs van VV Dongen.

Vervolg: Politie schrapt oefenduel Feyenoord tegen VV Dongen: 'Te druk'

Maar het duel wat op 8 juli op de agenda stond, is in overleg met de clubs en de politie geschrapt. De reden van de annulering is dat de club het niet voor elkaar kan krijgen om de drukte in goede veiligheid weg te zetten.

De politie uit Brabant heeft de handen al vol aan duels van PSV, NAC en RKC, zodoende is er te weinig blauw om ook nog het duel tussen VV Dongen en Feyenoord te kunnen aanpakken.

Politie schrapt oefenduel Feyenoord tegen VV Dongen: 'Te druk'

Een korte samenvatting: In aanloop naar het nieuwe seizoen stond er een oefenduel gepland tussen Feyenoord en de amateurs van VV Dongen..