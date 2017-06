Dat Lionel Messi dit jaar in het huwelijksbootje zou stappen was al even bekend, maar de Argentijnse pers heeft nu ook de datum weten te achterhalen.

Vervolg: 30 juni 2017, de exacte trouwdatum van Lionel Messi

Lionel Messi en zijn jeugdliefde Antonella Roccuzzo stappen op 30 juni aanstaande in het huwelijksbootje. In de geboorteplaats van Lionel Messi wordt het huwelijk voltrokken op 30 juni. Het koppel woont immers al 9 jaar samen en heeft al twee kinderen.

