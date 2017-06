Arjen Robben niet te spreken over 'macho gedrag' Memphis Depay

Oranje kent dan een zorgeloze voorbereiding op het WK kwalificatieduel van aankomende vrijdagavond, maar toch gaat het binnenkamers niet geheel vlekkeloos.

Arjen Robben was absoluut niet te spreken over het gedrag van Memphis Depay in het duel met Ivoorkust, de aanvoerder van Oranje sprak zijn mening in het kleedlokaal dan ook niet onder stoelen of banken.

Het had allemaal te maken met een incident tijdens het duel, waarin Robben een pass in de diepte gaf op Depay. Depay weigerde echter op de pas te lopen en gaf toen in boze handgebaren taal aan hoe hij het wel wilde.

De onenigheid is inmiddels uit de lucht, beide heren hebben er over gesproken.

