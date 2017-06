Nieuwe CAO voor profvoetballers maakt buitenland stikjaloers

De nieuwe CAO die gaat gelden voor profvoetballers in Nederland, is vrijdag gemaakt en loopt tot medio 2021.

De vakbonden spreken nu al van een deal waar het buitenland nog wel eens jaloers op zou kunnen zijn. De CAO onderhandelingen uit de geschiedenis tussen de vakbonden en de clubs liepen eerder al tegen frustraties aan, maar nu is er dan toch een nieuwe CAO gekozen.

'Binnen het betaald voetbal is er dringend behoefte aan rust en duidelijkheid,' laat de directeur van de werkgeversorganisatie FBO weten (die namens alle vakbonden regeert). 'Er zijn discussies gaande over governance-structuren, de competitieopzet, kunstgras en tal van andere zaken. Komend seizoen zouden daar de onderhandelingen over een nieuwe CAO bijkomen. Het nu al verlengen zorgt er voor dat er op het gebied van arbeidsvoorwaarden in ieder geval duidelijkheid is.'

De spelersvakbonden laten dan ook weten tevreden te zijn: 'De VVCS is tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat.' Hier staat ook in vermeld dat spelers bij ziekte gewoon doorbetaald moeten worden. 'Bij ziekte en blessures zijn spelers verzekerd van het gehele maandsalaris en wel tot de einddatum van het contract. Dit is een bepaling waarop vele in het buitenland voetballende spelers terecht heel jaloers zijn. Ook in grote voetballanden als Engeland en Duitsland hebben spelers normaliter een extra, zeer prijzige verzekering nodig om hetzelfde te kunnen zeggen.'

Ko Andriessen van de vakbond ProProf spreekt dan ook van een unicum dat de vakbond en CAO met maarliefst vier jaar is verlengt.

