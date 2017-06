Kuipers mag finale WK -20 fluiten tussen Engeland en Venezuela

De Nederlandse arbiter uit Oldenzaal mag dit jaar de WK finale van -20 fluiten, het duel zal tussen Venezuela en Engeland gaan.

Aankomende zondag staat de WK finale -20 op het programma en mag Björn Kuipers en zijn team de finale wedstrijd in goede banen proberen te leiden. Het is voor Kuipers en zijn team de derde wedstrijd dit eindtoernooi, eerder had hij de leiding over het duel tussen Ecuador en de VS (3-3) en Venezuela en Japan (1-0 na verlenging).

Voor Kuipers zelf is het zijn vierde internationale finale, eerder mocht hij de finales vande Confederations Cup (2013), Europa League (2013) en Champions League (2014) al in goede banen leiden.

