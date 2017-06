Het lijkt erop dat het Engelse Man. United een toptransfer in de maak heeft, het zou gaan om Alvaro Morata.

Vervolg: United wil Morata en gaat tot 68 miljoen euro voor toptransfer

De 24-jarige Morata stond het afgelopen seizoen bij het Koninklijke Real Madrid slechts enkele keren in de basis en zou meer speeltijd willen, bij het Engelse United van Mourinho lijkt hij dat te kunnen krijgen. De 15 doelpunten die hij afgelopen seizoen maakte was niet genoeg om Benzema uit de basis te houden bij Real, waardoor een overstap de meest logische zet is voor de spits.

Wel moet Morata wachten op het akkoord van zijn werkgever, die eerder een bod van 60 miljoen van tafel veegde. United ging echter door en kwam met een verhoogd bod van 68 miljoen euro.

Morata moet de logischer vervanger worden van de opgestapte Zweedse vedette Zlatan Ibrahimovic, en kan met 68 miljoen euro de derde duurste speler ooit worden voor United.

United wil Morata en gaat tot 68 miljoen euro voor toptransfer

Een korte samenvatting: Het lijkt erop dat het Engelse Man. United een toptransfer in de maak heeft, het zou gaan om Alvaro Morata..