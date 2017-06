Bert van Marwijk verloor donderdag met 3-2 op bezoek Autralie met zijn Saudi-Arabië, waar het WK ticket dus nog niet binnen is.

Vervolg: Van Marwijk vooral teleurgesteld en gefrustreerd na verlies

'Ik ben zeer teleurgesteld en gefrustreerd. We hadden ons vandaag kunnen plaatsen, maar door persoonlijke fouten hebben we deze wedstrijd verloren,' liet een teleurgestelde Van Marwijk weten in gesprek met VI.

Daar waar Saudi-Arabië goed speelde en vooral de eerste helft een goede helft speelde, kon het Australie niet genoeg pijn doen voor de winst. De ploeg van Van Marwijk had overvloed aan balbezit, maar konden The Magpies hier geen pijn mee doen. Ook de ramadam speelde een rol in het verlies. 'De oorzaak moet iedereen maar zelf invullen. Maar normaal gesproken zijn wij in tweede helft altijd goed en in staat om nog aan te zetten. Vandaag was dat niet zo.'

