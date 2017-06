De transfer die al een tijdje in de lucht hing, is donderdag dan ook officieel gemaakt. Ricardo Rodríguez is vanaf heden een speler van AC Milan.

Vervolg: AC Milan heeft met Rodriguez derde versterking binnen

De verdediger is voor een slordige 18 miljoen euro gehaald en heeft een contract geteken wat hem tot medio 2021 in Milaan houdt. De linksback van het Duitse VfL Wolfsburg liet al een tijdje doorschemeren de overstap te gaan maken naar Milaan, maar nu is de transfer dan ook wereldkundig gemaakt.

De 24-jarige Ricardo Rodríguez is alweer de derde versterking voor de Milanezen, die hard bezig zijn de renovatie kleur te geven. AC Milan moet onder leiding van Vicenzo Montella vanaf komend seizoen weer bij de top 4 van de Serie A gaan horen, en niet zoals afgelopen seizoen op de zesde plek eindigen.

De Chinese eigenaar Investment Management Changxing beloofde eerder al miljoenen te gaan pompen in de club, en komt tot nu toe dus ieder woord na.

AC Milan heeft met Rodriguez derde versterking binnen

Een korte samenvatting: De transfer die al een tijdje in de lucht hing, is donderdag dan ook officieel gemaakt. Ricardo Rodríguez is vanaf heden een speler van AC Milan..