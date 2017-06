Waar de Braziliaan Spaans spits van Chelsea afgelopen tijd niet mocht vertrekken, lijkt nu niets hem nog in de weg te staan om te vertrekken bij Chelsea FC.

De spits die afgelopen seizoen met 20 doelpunten een groot aandeel had in de landstitel van The Blues, komt niet meer voor in de plannen van trainer Conte. Een vertrek lijkt aanstaande nu. 'Antonio Conte stuurde me een bericht om te vertellen dat ik niet in zijn plannen voor Chelsea voor kom,' liet de spits zelf weten.

'Mijn relatie met de manager was erg slecht dit seizoen, liet Diego Costa weten na afloop in het oefenduel met Colombia eerder deze week. 'Het is een grote teleurstelling, maar het is duidelijk dat de manager niet meer op mij rekent en mij daar niet meer wil hebben.'

Diego Costa heeft er nooit een geheim van gemaakt terug te willen naar het Spaanse Atletico Madrid, maar door een transferverbod kan hij pas in januari 2018 terecht in de Spaanse hoofdstad. 'Iedereen weet dat ik van Atlético houd en het leven in Madrid, maar vijf maanden niet in actie komen is lastig. Het is het seizoen voor het WK. Ik moet dus wel spelen.'

De afgelopen drie seizoenen was Diego Costa in 89 officiele duels voor Chelsea FC maarliefst 52 keer trefzeker.

Conte heeft goalgetter Diego Costa niet meer nodig volgend seizoen

