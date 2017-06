Ziyech: Bij Ajax wil ik groeien, naar het allerhoogste topniveau

Een grootschalig interview van VI met Hakim Ziyech verraadde dat de middenvelder ook volgend seizoen nog in het roodwit van Ajax speelt.

Ziyech is nog niet klaar bij Ajax, een kritische noot naar zichzelf liet blijken: 'Ik moet altijd top zijn. Niet een paar wedstrijden wel en dan weer een mindere pot. Nee, gewoon echt top, top, top.'

Ziyech kende een langzame start in Amsterdam, maar groeide onder Bosz uit tot sleutelspeler van Ajax. In de Europa League kwartfinale en halve finale liet hij zien waarom hij juist een van de uitblinkers is. Nu Bosz is vertrokken wil het niet zeggen dat Ziyech ook weg wil bij Ajax, het tegendeel juist.

'Natuurlijk zullen een paar spelers vertrekken, dat hou je altijd,' aldus Ziyech. 'Bij elke club en in elke transferperiode. Maar de sfeer in de groep zal niet zomaar weggaan. Daarvoor is de onderlinge band te sterk en voelen veel spelers zich goed hier. Door mijn fijne gevoel bij Ajax haal ik bovendien het beste in mezelf omhoog. Elke dag opnieuw, waarbij de finale vooraf al een geweldige afsluiting van het seizoen vormde.'

Over de toekomst kent Ziyech dan ook geen enkele twijfel, 'Er is veel moois gebeurd en ik heb het hier geweldig naar mijn zin, alleen voor mijn gevoel kan het allemaal nog veel beter. Ik moet altijd top zijn. Niet een paar wedstrijden wel en dan weer een mindere pot. Nee, gewoon echt top, top, top. Elke wedstrijd opnieuw. Dat is mijn streven, voordat ik überhaupt ga nadenken over een volgende stap. Ik ben nog lang niet klaar bij Ajax.'

