Voor Van Marwijk en Saoudi Arabië is het WK ticket nog niet binnen, een gevoelige nederlaag op bezoek in Autralie kwam hard aan.

Vervolg: Van Marwijk kent nog spannende strijd richting WK na verlies tegen Australië

Van Marwijk die met Saoudi Arabië op het WK lijkt af te stevenen, heeft op bezoek bij Australie een pijnlijke uitglijder gehad. Met 3-2 werd er verloren, waardoor de strijd richting het WK nog niet is gespeeld.

Het duel begon al kolderiek voor Van Marwijk en zijn manschappen, een vrije trap van Al Mosailem werd slecht genomen, waarna Australie al snel op voorsprong kon komen. Het team van Van Marwijk wist echter al snel langszij te komen na een schitterend uitgevoerde aanval.

Maar The Magpies kwamen opnieuw op voorsprong, een prima voorzet werd opnieuw door Juric binnengekopt. Toch kwam Saoudi Arabie nog voor rust langszij. Maar Australie was er nog niet klaar mee, in het tweede bedrijf was het Rogic die vanaf 20 meter in de kruising schoot en daarmee de eindstand bepaalde op 3-2.

Door het verlies kan het nog ongemeen spannend worden wie er met het WK ticket vandoor gaat, Japan en Australie strijden nog mee.

Van Marwijk kent nog spannende strijd richting WK na verlies tegen Australië

Een korte samenvatting: Voor Van Marwijk en Saoudi Arabië is het WK ticket nog niet binnen, een gevoelige nederlaag op bezoek in Autralie kwam hard aan..