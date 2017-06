De Portugese succestrainer Leonardo Jardim heeft zijn toekomst aan de Franse kampioen verbonden, een nieuw contract houdt hem tot medio 2020 in het vorstendom.

Vervolg: Leonardo Jardim verlengt bij AS Monaco en laat China stikken

Bij AS Monaco is de opluchting groot, want het Chinese Bejing Guoan had Jardim ook een exclusieve aanbieding gedaan. In China had de succestrainer een megacontract kunnen ondertekenen, maar hij zwicht dus niet voor een volle zak geld.

Jardim heeft zijn vertrouwen in AS Monaco dus opgeschroeft, de kampioen van het afgelopen seizoen deed het ook goed in de Champions League. De komende tijd moet Jardim bij AS Monaco ook versterkingen gaan halen om aankomend seizoen de prestaties te kunnen overtreffen.

