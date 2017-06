De Oude Dame heeft een nieuwe overeenkomst kunnen bereiken met Allegri, de oefenmeester blijft nu tot medio 2020 in Turijn.

Vervolg: Juventus en Allegri gaan langer met elkaar door, medio 2020

Allegri wist afgelopen seizoen met Juventus de dubble te pakken (kampioenschap en Copa), in de Champions League verloor hij kansloos van Real Madrid. Sinds de aanstelling van Allegri heeft Juventus nog ieder seizoen de dubbel in de wacht weten te slepen.

Maar niet alleen de prijzen zijn indrukwekkend te noemen, de winstpercentage van Allegri reist de pan uit. In alle officiele wedstrijden wist Allegri 69% van zijn wedstrijden te winnen. In 2015 wist Juve onder zijn leiding voor het eerst in 12 jaar de Champions League finale te halen, maar toen was ook een Spaanse grootmacht FC Barcelona te groot.

De komende jaren kan Juve trainer Allegri een jaarsalaris van 7 miljoen per seizoen opstrijken, iets wat hem 21 miljoen oplevert in drie seizoenen..

