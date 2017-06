Man. United uitgeroepen tot meest waardevolle club

Het is niet Real Madrid (de huidig recordkampioen van de Champions League) die het meest waardevol is in Europa, maar Europa League winnaar Man. United.

Het blad Forbes laat dit wereldkundig maken, het voetbalblad laat weten dat United een slordige 3.28 miljard euro waard is. Hiermee stijgt United boven FC Barcelona en Real Madrid uit (3,24 en 3,18 miljard red.).

Tot afgelopen seizoen was dat Real Madrid, die geen terugval kende maar alleen succes boekte dit seizoen. Alleen op commercieel gebied is United beter dan Real weet Forbes te benoemen. 'De terugkeer van Manchester United op de eerste plaats zegt alles over de kracht van het merk en de slimme marketing die ze voeren.'

In het seizoen 2015/2016 kende United een omzet van 680 miljoen euro, een slordige 70 miljoen meer dan Real en FC Barcelona. Daarbij heeft United 26 grote sponsordeals lopen, die de club weer terug aan de top zetten.

