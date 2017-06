V.d Sar: Onwerkbare situatie voor Bosz? Niets van waar

Het beeld dat nu is neergezet door Bosz dat er een onwerkbare situatie bij Ajax is ontstaan, is voor V.d Sar een grote verrassing.

'Deze situatie heeft alleen maar verliezers,' aldus V.d Sar. 'We waren er veel liever met Peter uitgekomen, maar op het moment dat Borussia Dortmund zich meldde, kwam alles op gang. We zaten midden tussen twee gesprekken met elkaar in, waarbij er een duidelijk verschil van inzicht was.'

De invulling van de Technische staf viel verkeerd bij Bosz, maar een onwerkbare situatie was het niet volgens V.d Sar. 'Het technisch hart beslist over de voetbaltechnische zaken binnen Ajax. Daar verschilden we met betrekking tot de invulling van de staf met Peter van mening over. Dat was al het geval voordat Dortmund zich meldde. Maar het heeft wel meegespeeld waarom we niet voor zijn vertrek zijn gaan liggen.'

De situatie tussen Bosz en Bergkamp kwam de afgelopen 48uur aan het licht, maar van een explosie was geen sprake. 'In die verhalen herkennen we ons zeker niet. Er was geen sprake van een felle strijd en ook niet van een onwerkbare situatie. Natuurlijk zijn er binnen een staf weleens meningsverschillen. Over opstellingen, wissels en de invulling van bepaalde zaken. Maar dat moet ook, aan een groep ja-knikkers heeft een trainer niets. Het was dus absoluut niet zo dat de boel in het afgelopen halfjaar op heftige wijze is geëscaleerd.'

Bergkamp zelf stond ook achter een langer verblijf van Bosz bij Ajax, 'Ook Dennis wilde door met Peter. Het technisch hart, waar Dennis onderdeel van uitmaakt, was verantwoordelijkheid voor zijn komst. En daar stonden we nog altijd achter.'

Het Technische hart zit nu vol met scheuren, vooral de rol van Bergkamp werd onderschat. 'Dennis is verantwoordelijk voor het betaald voetbal gedeelte en doet dat vanuit zijn rol goed. Het is een constructie, die jaren geleden is ingezet en jarenlang met Frank de Boer goed werkte. Met het technisch hart zijn we ook vier keer kampioen geworden, dus ik vind de ophef onterecht. We zien ook geen aanleiding om daar iets in te wijzigen.'

'In de afgelopen periode is de scouting verbeterd, aankopen zijn succesvoller, jeugd stroomt sneller en beter door en we hebben Europees gepresteerd', vervolgt Van der Sar. 'Dat is het gevolg van een bepaald beleid, waar het technisch hart een bepalende rol in speelt. Wij bewaken de lange termijn en dat hadden we met Peter ook voor ogen. Helaas is dat niet het geval.'

Ajax moet haast gaan maken met het aanstellen van een nieuwe trainer, aangezien er over 3 weken alweer wordt gestart met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. 'Voor die tijd zullen we een trainer presenteren en we sluiten niemand uit. Momenteel zijn we het allemaal in kaart aan het brengen, op namen kan en wil ik nog niet ingaan.' Het zal een type moeten zijn, die de ingeslagen weg van Bosz continueert. 'De ingeslagen weg van Ajax.'

Ook de clubleiding ligt nu onder vuur door de fans, 'Een deel van de fans baalt, en dat is terecht. Wij balen ook en vinden het jammer dat het allemaal zo is gelopen. Het is wel allemaal redelijk subjectief, vorig jaar bij zijn aanstelling waren veel mensen nog tegen. Het is nu aan ons om een goede opvolger te vinden. Het is tijd om vooruit te kijken en dat gaan we doen ook.'

