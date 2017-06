De Haan vindt het mooi dat Klaas Jan terug is bij Ajax

Oud Heerenveen trainer Foppe de Haan vindt het mooi dat Huntelaar terugkeert bij het Amsterdamse Ajax.

De afgelopen jaren was Huntelaar het beeld van het Duitse Schalke04, maar afgelopen seizoen zat de 33-jarige spits meer op de bank dan dat hij speelde. Huntelaar keerde afgelopen week transfervrij terug naar Ajax.

'Vroeger was Klaas-Jan geen speler voor op het tweede plan, maar hij is wat ouder dus ik denk dat hij het nu wel kan opbrengen,' aldus De Haan in gesprek met VI.

'Ik vind het mooi dat Klaas-Jan terugkeert bij Ajax en niet voor het geld ergens bij een club in een woestijn kiest. En als hij het ineens hartstikke goed doet, heeft de trainer een luxeprobleem. Dat is prima, want dan maken de spitsen elkaar beter. Maar in principe moet Kasper Dolberg worden ontwikkeld, dus die zal voorrang krijgen.'

