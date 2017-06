BILD journalist Jörg Weiler volgt Borussia Dortmund op de voet, de aanstelling van Bosz vindt hij dan ook een goede.

Vervolg: BILD journalist: Bosz kan het voor elkaar krijgen Dortmund kampioen te maken

Oud trainer Tuchel kan niet door een deur met de voorzitter en moest een dag na de winst van de DFB Pokal alsnog zijn spullen pakken, Bosz zal meer krediet krijgen bij zijn nieuwe werkgever.

'Ik denk dat dit de beste keus is voor Dortmund. En voor Bosz is het ook een ideale volgende stap. Er wordt niet van hem verwacht dat hij in zijn eerste seizoen direct Bayern München verslaat. Hij zal vooral het publiek moeten vermaken. Maar ik denk wel dat het mogelijk is dat Bosz ze kampioen maakt,' aldus Weiler tegenover de NOS.

Weiler wijst Bosz er ook op dat Lahm en Alonso zijn gestopt bij Bayern, 'Dus Bayern moet wel wat wijzigen. Bij Dortmund verwacht ik dat Aubameyang weggaat, maar als ze een goede vervanger halen, maken ze zeker een kans.'

BILD journalist: Bosz kan het voor elkaar krijgen Dortmund kampioen te maken

Een korte samenvatting: BILD journalist Jörg Weiler volgt Borussia Dortmund op de voet, de aanstelling van Bosz vindt hij dan ook een goede..