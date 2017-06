Bosz lacht Dolberg geruchten weg. 'Daarvoor is het nog te vroeg'

De eerste dag als trainer van het Duitse Borussia Dortmund kreeg Bosz natuurlijk de vraag over de transferzomer.

De versterking die Bosz wil gaan halen om zijn elftal bij elkaar te rapen was de hoofdvraag vanuit de media. Bosz lacht hard om de Dolberg roep. Bosz gaf aan dat de overstap van Dolberg naar de Bundesliga absoluut niet aan de orde is, 'Daar hebben we ook niet over gesproken, daar is nog te vroeg voor.'

Over de toekomst van de goalgetter Pierre Patrick Aubemeyang is ook nog niets duidelijk, de afgelopen weken werd hij al in verband gebracht met een eventuele overstap naar PSG.

