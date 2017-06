Het Duitse Borussia Dortmund stelt dat het de juiste man heeft aangesteld met Bosz, zo liet de oefenmeester zelf ook weten tijdens zijn persconferentie dinsdagmiddag.

Vervolg: Bosz: Ik ben Ajax niets verschuldigd nu ik vertrek naar Dortmund

'Waarom Bosz?,' was de vraag aan de directeur Zorc. 'Allereerst zijn we overtuigd van zijn manier van werken, hoe hij zijn ploeg laat spelen. Dat is zoals wij en de fans dat graag zien. Zijn filosofie van fris, offensief spel. Bovendien heeft hij bewezen zeer graag met jonge spelers te werken.'

Bosz kijkt er naar uit om bij BVB aan de slag te gaan, al was dit een maand geleden nog geen onderwerp van gesprek. 'Vier weken geleden dacht ik bij Ajax te blijven. Daarna is het zeer snel gegaan.'

Tijdens de eerste gesprekken met Dortmund hield Bosz al direct een goed gevoel over, 'We hebben over alles gesproken en toen heb ik het goede gevoel gekregen. Ik had de overtuiging dat we zeer goed samen kunnen werken. Dat was zeer belangrijk.'

Bosz wil direct vooruit kijken en niet reageren op het vertrek bij Ajax, 'Ik wil vooruitkijken, naar deze superclub Dortmund en niet meer naar wat achter me ligt. Ik heb een mooie tijd gehad bij Ajax, met superspelers gewerkt. Maar nu gaat het om Dortmund. Ik voel niet dat ik de club in de steek heb gelaten.'

