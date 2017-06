Oranje Opa laat weten dat nieuwe termijn bij Oranje hem goed doet

De derde keer dat Advocaat voor de KNVB een contract ondertekend dinsdagmiddag, voor de Hagenaar een vreemde gewaarwording.

Bij de uitkomst van de nieuwe bondscoach had Advocaat niet verwacht dat de KNVB bij hem zou uitkomen. Toch vindt Advocaat dat niet hij iets goed moet maken nu hij weer als bondscoach aan de slag gaat bij de KNVB. 'Een hoop mensen konden, wilden of durfden niet. Wij durfden wel.'

'Ik had dit ook helemaal niet verwacht. Ik had het ook heel logisch gevonden als hier nu een ander had gezeten, maar op een gegeven moment komen ze toch weer bij jou uit. En dan is het moeilijk om daar tegenin te gaan, want het blijft een geweldige baan en een geweldige uitdaging.'

Advocaat noemt het ook pure armoede dat de KNVB uitgerekend bij hem uitkwam, 'Ja, maar dat moet je ons niet kwalijk nemen', vervolgde Advocaat. 'Volgens mij was ik zelfs vijftiende keuze', vulde hij schertsend aan. 'Ik had mezelf helemaal niet op die lijst staan en heb ook nooit zelf contact gezocht. Er is iemand die mijn naam genoemd heeft. Dat zal Rob Jansen (de zaakwaarnemer van Advocaat, red.) geweest zijn.'

Onder leiding van Blind was Advocaat zijn assistent, waarna hij al snel vertrok naar het Turkse Fenerbahce. 'Dat vond ik vooral heel vervelend voor Danny Blind. Hij is de enige aan wie ik excuses gemaakt heb. Niet aan de spelersgroep. Ik heb hem ook gebeld toen bekend werd dat ik bondscoach zou worden. Wat hij zei? Dat is tussen hem en mij.'

Maar Advocaat is nu blij dat hij zelf eindverantwoordelijke is bij Oranje, 'Ik merkte ook dat ik mezelf wil zijn. Ik ben geen assistent tegen wie je moet zeggen wanneer hij op mag staan…'

Het vroegtijdige vertrek van Advocaat onder Blind leek bij de spelersgroep niet goed te vallen, nu liet hij er niet zoveel over los. 'Of ik wat recht te breien heb? Nee, ik zou niet weten wat. Ik denk dat de spelers wat recht te breien hebben. Ik heb toch niet op het veld gestaan? Als zij zo denken, dan moeten ze voor zichzelf een besluit nemen. Ik ga daar geen moeite voor doen nee. Ik heb ook niet met Robben gesproken over het feit dat ik toen weg ben gegaan.'

De goede vorm waarin Oranje toentertijd verkeerde wil Advocaat niet geheel met de eer strijken, 'Ik vond dat overdreven. Ik heb maar veertien dagen meegelopen en had vanaf juni al drie clubs afgezegd omdat ik vond dat ik het niet kon maken. Bij de vierde kon ik 's nachts niet slapen en dacht ik: Ik moet het doen, anders komt dit niet meer voorbij. Dat was dus Fenerbahçe. Dat kwam ook door die clausule, die had ik er niet voor niets in laten zetten.'

Over de zoektocht naar de nieuwe bondscoach wil hij evenmin veel kwijt, 'Daar hebben jullie zes tot zeven weken over kunnen schrijven. Dat is verleden tijd.' Al grapte hij al wel over zijn nieuwe contract, 'Of er nu een clausule in staat? Ja, maar niet van mij, maar van de KNVB. Als ik weg moet, word ik betaald.'

Het jeugdjournaal maakt van Advocaat al een Oranje opa, iets wat hij met een lach afdeed. 'Kindervragen komen bij mij wel aan. Maar opa van Oranje, zo voel ik dat zeker niet, dan had ik het niet gedaan. De game FIFA? Nee, met die spelletjes houd ik me niet bezig. Ik ben een heel eerlijke en aardige opa. Mijn minder leuke kanten? Dat zijn er heel weinig. Eigenlijk zou je ze best kunnen zeggen dat ik een lachebek ben', aldus Advocaat, die besloot met een strijdvolle vooruitblik. 'De kinderen kunnen heel rustig slapen, want wij hebben er vertrouwen in dat we het nog gaan halen.'

