The Daily Mail weet te melden dat het Engelse Man. United een megabod heeft gedaan op Kylian Mbappé.

Vervolg: Man. United wil snel zaken doen en doet bod van 130 miljoen op Mbappé

De stervoetballer van AS Monaco wordt begeerd door vele Europese clubs, maar het Engelse Man. United en Mourinho hebben er veel voor over. The Daily Mail weet zelfs te melden dat een bod van 130 miljoen euro is gedaan door The Red Devils op Kylian Mbappé.

Maar ook het Engelse Manchester City en het Madrileense Real zijn geinteresseerd in de diensten van Kylian Mbappé. Of de AS Monaco ster zelf zit te wachten op een vertrek uit het vorstenland is nog maar de vraag, want dan kan Mourinho een streep zetten door zijn wens.

