Bosz wil niets kwijt over periode bij Ajax: Dat is nu achter me

Dinsdagmiddag werd Bosz officieel gepresenteerd bij het Duitse Borussia Dortmund, waar hij weinig kwijtwilde over de conflictsituatie bij Ajax.

'We hebben lang met elkaar gesproken, zeker wel drie uur. Daar heb ik een goed gevoel aan over gehouden. Dat was een respectvol gesprek, en daaruit is gebleken dat we goed met elkaar kunnen werken. Het is daarna heel erg snel gegaan,' liet Bosz los tegenover de verzamelde media.

Over de problematiek binnen Ajax wilde de oefenmeester echter weinig kwijt, 'Er is veel over geschreven, maar ik wil vooruitkijken, bij een superclub, nu gaat het om Dortmund, niet wat er achter me ligt. Ik heb een goede tijd bij Ajax gehad, en uiteindelijk hebben we het na een moeilijke periode goed gedaan.'

Het jaartje Amsterdam leek voor Bosz wel een tussendoortje, over dat antwoord was hij kort en bondig. 'Ik ben al 20 jaar trainer, en ben niet altijd kort bij clubs gebleven. Maar deze mogelijkheid wilde ik aangrijpen.'

De presentatie van Bosz verliep allemaal heel soepel, zo liet de directeur van de Duitsers ook weten: 'Hij speelt attractief voetbal, hij gaat uit van balbezit. Dat alles bij elkaar bracht hij in goede balans bij Ajax. Dat is iets wat we ook bij Dortmund willen zien. Hij kan goed met jonge spelers werken, waardoor we voor hem hebben gekozen.'

